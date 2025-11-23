Обновлённые зачёты Формулы-1 после двойной дисквалификации «Макларенов» в Лас-Вегасе

После того как стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) дисквалифицировали обоих пилотов команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса, ситуация в личном зачёте и в Кубке конструкторов изменилась.

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 294.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 137.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 756 очков.

2. «Мерседес» — 431.

3. «Ред Булл» — 391.

4. «Феррари» — 378.

5. «Уильямс» — 121.

6. «Рейсинг Буллз» — 90.

7. «Хаас» — 73.

8. «Астон Мартин» — 72.

9. «Кик-Заубер» — 68.

10. «Альпин» — 22.