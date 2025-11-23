Обновлённые зачёты Формулы-1 после двойной дисквалификации «Макларенов» в Лас-Вегасе

После того как стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) дисквалифицировали обоих пилотов команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса, ситуация в личном зачёте и в Кубке конструкторов изменилась.
Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 294.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 137.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 756 очков.
2. «Мерседес» — 431.
3. «Ред Булл» — 391.
4. «Феррари» — 378.
5. «Уильямс» — 121.
6. «Рейсинг Буллз» — 90.
7. «Хаас» — 73.
8. «Астон Мартин» — 72.
9. «Кик-Заубер» — 68.
10. «Альпин» — 22.