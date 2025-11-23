Скидки
Лиам Лоусон прокомментировал столкновение с Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон прокомментировал аварию в гонке Гран-при Лас-Вегаса, состоявшейся сегодня, 23 ноября.

Напомним, Лоусон повредил переднее антикрыло после столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри из «Макларена».

«Расстроен за команду, поскольку машина была быстра на этих выходных. В первом повороте было невероятно скользко, и, как только я решил затормозить, машины впереди начали перестраиваться, мне некуда было деваться. Обе наших машины должны были оказаться в очках, обидно, учитывая, где мы стартовали. Несмотря на это, мы определённо извлечём пользу из темпа машины в Катаре», — приводит слова Лоусона пресс-служба.

