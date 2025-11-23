ФИА заявила, что были проверены планки болидов, финишировавших в топ-10 ГП Лас-Вегаса Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила о том, что по итогам Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 была проведена нестандартная проверка, поскольку были изучены планки скольжения под каждым из 10 болидов, попавших по итогам гонки в очковую зону.

Таким образом, были проверены машины Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Ландо Норриса («Макларен»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Оскара Пиастри («Макларен»), Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Шарля Леклера («Феррари»), Карлоса Сайнса («Уильямс»), Исака Хаджара («Рейсинг Буллз»), Нико Хюлькенберга («Кик-Заубер») и Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

По итогам проверки дисквалификацию получили оба гонщика «Макларена».