Руководитель «Макларена» дал первый комментарий после двойной дисквалификации в Вегасе

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о двойной дисквалификации Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«После Гран-при Лас-Вегаса мы были признаны нарушившими статью 3.5.9 Технического регламента, которая требует минимальную толщину планки скольжения в 9 мм. У машины №4 было выявлено превышение допустимого износа на максимум 0,12 мм в задней части планки, а у машины №81 — на максимум 0,26 мм в той же зоне. Во время гонки обе машины столкнулись с неожиданно высоким уровнем «дельфинирования», которого не наблюдалось в тренировочных сессиях, что привело к чрезмерному контакту днища с трассой. Мы расследуем причины такого поведения машины, включая влияние случайных повреждений, полученных обеими машинами — как выяснилось после гонки, они привели к увеличенным вертикальным перемещениям днища.

Как отметила ФИА, нарушение было непреднамеренным: не было никакой попытки обойти правила, и имелись смягчающие обстоятельства. Мы приносим извинения Ландо и Оскару за потерю очков сегодня, в критический момент их борьбы в чемпионате, после двух сильных выступлений на протяжении всего уикенда. Как команда мы также приносим извинения нашим партнёрам и болельщикам, чья поддержка так много значит для нас. Несмотря на очень разочаровывающий результат, мы остаёмся полностью сосредоточенными на последних двух гонках сезона», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.

