Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Лас-Вегаса

Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Лас-Вегаса
Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию в гонке Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Разочаровывающее окончание дня. Нам пришлось перестраиваться ближе к концу гонки, и теперь мы знаем, что это было связано с проблемами машины, к сожалению, приведшим к дисквалификации. Обидно терять так много очков.

Как команда мы всегда пытаемся выжать максимум, но сегодня, очевидно, нам не удалось добиться баланса. Я ничего не в силах изменить, и теперь всё внимание смещается на Катар, где мы постараемся выйти и показать максимум в каждой сессии», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

