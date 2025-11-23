Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал дисквалификацию в гонке Гран-при Лас-Вегаса.

«Разочаровывающее окончание дня. Нам пришлось перестраиваться ближе к концу гонки, и теперь мы знаем, что это было связано с проблемами машины, к сожалению, приведшим к дисквалификации. Обидно терять так много очков.

Как команда мы всегда пытаемся выжать максимум, но сегодня, очевидно, нам не удалось добиться баланса. Я ничего не в силах изменить, и теперь всё внимание смещается на Катар, где мы постараемся выйти и показать максимум в каждой сессии», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».