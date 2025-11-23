Скидки
«Нужно перезагрузиться». Оскар Пиастри — о разочаровании после дисквалификации в Вегасе

Комментарии

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался после двойной дисквалификации своего коллектива по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Разочарован тем, что уезжаем с этого уикенда без очков после досадной дисквалификации из-за износа планки. При такой плотности пелотона мы всегда ищем, где можем прибавить в скорости, и на этот раз мы допустили ошибку. Теперь нужно перезагрузиться, сосредоточиться и выложиться по максимуму, чтобы набрать как можно больше очков в двух заключительных гонках — на трассах, где мы раньше были сильны», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

Руководитель «Макларена» дал первый комментарий после двойной дисквалификации в Вегасе
«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
