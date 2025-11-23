«Нужно перезагрузиться». Оскар Пиастри — о разочаровании после дисквалификации в Вегасе

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался после двойной дисквалификации своего коллектива по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

«Разочарован тем, что уезжаем с этого уикенда без очков после досадной дисквалификации из-за износа планки. При такой плотности пелотона мы всегда ищем, где можем прибавить в скорости, и на этот раз мы допустили ошибку. Теперь нужно перезагрузиться, сосредоточиться и выложиться по максимуму, чтобы набрать как можно больше очков в двух заключительных гонках — на трассах, где мы раньше были сильны», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.