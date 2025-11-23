Алекс Албон провёл гонку в Лас-Вегасе без командного радио

Пилот «Уильямса» Алекс Албон провёл гонку Гран-при Лас-Вегаса без командного радио. Об этом сообщил глава команды Джеймс Ваулз.

«Что касается Алекса, то гонка получилась тяжёлой для него. Радио вышло из строя на прогревочном круге, и нам не удалось восстановить его, несмотря на многочисленные попытки, из-за чего мы потеряли с ним связь.

После того как он попал в инцидент [с Хэмилтоном], мы решили, что лучшим решением будет снять машину, чтобы не рисковать безопасностью. Осталось две гонки, мы немного увеличили отрыв в борьбе за пятое месте в чемпионате», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».