Алекс Албон провёл гонку в Лас-Вегасе без командного радио

Алекс Албон провёл гонку в Лас-Вегасе без командного радио
Пилот «Уильямса» Алекс Албон провёл гонку Гран-при Лас-Вегаса без командного радио. Об этом сообщил глава команды Джеймс Ваулз.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Что касается Алекса, то гонка получилась тяжёлой для него. Радио вышло из строя на прогревочном круге, и нам не удалось восстановить его, несмотря на многочисленные попытки, из-за чего мы потеряли с ним связь.

После того как он попал в инцидент [с Хэмилтоном], мы решили, что лучшим решением будет снять машину, чтобы не рисковать безопасностью. Осталось две гонки, мы немного увеличили отрыв в борьбе за пятое месте в чемпионате», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
Live
«Макларены» исключены из протоколов — Макс вдвое сокращает отрыв! Каким был ГП Лас-Вегаса
