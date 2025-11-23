Стролл ответил, злится ли на Бортолето за столкновение на старте Гран-при Лас-Вегаса

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о своём сходе на первом круге Гран-при Лас-Вегаса после контакта с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер»).

«К сожалению, в меня въехали в начале гонки, и на этом для меня всё закончилось уже в первом повороте. Такое бывает в гонках, подобные вещи случаются, и это неприятно ни для Габриэла, ни для меня, но он сделал это не специально — он хороший парень. Предварительно мы не ожидали быть слишком конкурентоспособными сегодня, и не думаю, что для нас многое было бы возможно. Надеюсь, в следующие выходные мы покажем лучшую скорость. На некоторых трассах машина оживает, и я надеюсь, что Катар будет одной из них», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.