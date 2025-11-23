Фото: Макс Ферстаппен после гонки удивился прорыву Антонелли на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после финиша гонки Гран-при Лас-Вегаса удивился прорыву 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли («Мерседес») при старте с 17-го места.
Фото: Кадр из трансляции
Ферстаппен и Антонелли встретились на пит-лейне после финиша и поприветствовали друг друга. Андреа поздравил Макса с победой, а нидерландец спросил, каким финишировал итальянец.
Фото: Кадр из трансляции
Антонелли показал на пальцах четвёртое место (Кими пересёк финишную черту четвёртым, но из-за штрафа пропустил Оскара Пиастри из «Макларена». — Прим. «Чемпионата»), что удивило Ферстаппена, на что он показал большой палец вверх.
Фото: Кадр из трансляции
После гонки стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) дисквалифицировали обоих гонщиков «Макларена», из-за чего Антонелли переместился на подиум — на третье место.