Фото: Макс Ферстаппен после гонки удивился прорыву Антонелли на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

Фото: Макс Ферстаппен после гонки удивился прорыву Антонелли на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1
28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после финиша гонки Гран-при Лас-Вегаса удивился прорыву 19-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли («Мерседес») при старте с 17-го места.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен и Антонелли встретились на пит-лейне после финиша и поприветствовали друг друга. Андреа поздравил Макса с победой, а нидерландец спросил, каким финишировал итальянец.

Фото: Кадр из трансляции

Антонелли показал на пальцах четвёртое место (Кими пересёк финишную черту четвёртым, но из-за штрафа пропустил Оскара Пиастри из «Макларена». — Прим. «Чемпионата»), что удивило Ферстаппена, на что он показал большой палец вверх.

Фото: Кадр из трансляции

После гонки стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) дисквалифицировали обоих гонщиков «Макларена», из-за чего Антонелли переместился на подиум — на третье место.

