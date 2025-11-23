Скидки
Кауэлл будет на новой должности в «Астон Мартин» взаимодействовать с «Хондой» — The Race

Кауэлл будет на новой должности в «Астон Мартин» взаимодействовать с «Хондой» — The Race
Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл в случае сокращения со своей должности займёт новый пост внутри британского коллектива, сообщили в издании The Race.

По данным журналистов, Энди будет переведён на новую должность в «Астон Мартин», которая будет в большей степени сосредоточена на развитии силовых установок «Хонды» и взаимодействии с японской компанией.

Каэулл занял пост руководителя в британской команде по ходу сезона-2024, перейдя из стана «Мерседеса», где отвечал за развитие силовых установок в гибридную эру.

Одной из причин сокращения Энди с его должности является конфликт с Эдрианом Ньюи, о чём сообщили в ВВС.

