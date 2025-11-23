Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известно, как Норрис может досрочно выиграть титул в Катаре после дисквалификации в Вегасе

После двойной дисквалификации пилотов команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри британский гонщик, возглавляющий личный зачёт, по-прежнему сохранил шансы на завоевание титула досрочно на следующем этапе — Гран-при Катара.

Для выигрыша своего первого титула на предпоследнем этапе сезона Ландо необходимо отыграть у своих ближайших преследователей по два очка по итогам этапа. Напомним, Гран-при Катара пройдёт в формате спринтерского уикенда.

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 294.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 137.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.