Известно, как Норрис может досрочно выиграть титул в Катаре после дисквалификации в Вегасе

После двойной дисквалификации пилотов команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри британский гонщик, возглавляющий личный зачёт, по-прежнему сохранил шансы на завоевание титула досрочно на следующем этапе — Гран-при Катара.
Для выигрыша своего первого титула на предпоследнем этапе сезона Ландо необходимо отыграть у своих ближайших преследователей по два очка по итогам этапа. Напомним, Гран-при Катара пройдёт в формате спринтерского уикенда.
Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 294.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 137.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.
