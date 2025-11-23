Скидки
Известно, как Норрис может досрочно выиграть титул в Катаре после дисквалификации в Вегасе

Известно, как Норрис может досрочно выиграть титул в Катаре после дисквалификации в Вегасе
После двойной дисквалификации пилотов команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри британский гонщик, возглавляющий личный зачёт, по-прежнему сохранил шансы на завоевание титула досрочно на следующем этапе — Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

Для выигрыша своего первого титула на предпоследнем этапе сезона Ландо необходимо отыграть у своих ближайших преследователей по два очка по итогам этапа. Напомним, Гран-при Катара пройдёт в формате спринтерского уикенда.

Личный зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 390 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 366.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 366.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 294.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 226.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 152.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 137.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 51.
10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 49.

