Хэмилтон: у меня было 22 плохих уикенда, так что жду ещё пару неудачных

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон высказался о результатах Гран-при Лас-Вегаса, который он закончил на 10-м месте.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Сейчас даже не думаю о своих результатах. Этот уикенд такой же неудачный, как и предыдущий. Нет смысла повторять одно и то же, я говорил это в прошлый раз. Всё по-прежнему. У меня было 22 плохих уикенда, так что жду ещё пару неудачных», – приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

Победителем Гран-при Лас-Вегаса стал четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис. Замкнул топ-3 британец Джордж Расселл из «Мерседеса».

