Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после финиша на подиуме в гонке Гран-при Лас-Вегаса установил важное достижение для гонщиков из Великобритании. Этот подиум стал для британцев 800-м в истории Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.
4. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1:00.635.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:10.549.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:25.308.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1:26.974.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:31.702.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
16. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл (36-й круг).
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл (3-й круг).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл (1-й круг).
19. Ландо Норрис («Макларен») — дисквалифицирован.
20. Оскар Пиастри («Макларен») — дисквалифицирован.

