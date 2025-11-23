Подиум Расселла стал 800-м для британцев в Формуле-1

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после финиша на подиуме в гонке Гран-при Лас-Вегаса установил важное достижение для гонщиков из Великобритании. Этот подиум стал для британцев 800-м в истории Формулы-1.
Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +23.546.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +30.488.
4. Шарль Леклер («Феррари») +30.678.
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +34.924.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +45.257.
7. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +51.134.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +59.369.
9. Эстебан Окон («Хаас») +1:00.635.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:10.549.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:25.308.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +1:26.974.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:31.702.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
16. Алекс Албон («Уильямс») — сошёл (36-й круг).
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — сошёл (3-й круг).
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл (1-й круг).
19. Ландо Норрис («Макларен») — дисквалифицирован.
20. Оскар Пиастри («Макларен») — дисквалифицирован.