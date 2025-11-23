Пиастри не просили беречь планку в конце гонки Гран-при Лас-Вегаса, в отличие от Норриса

Команда Формулы-1 «Макларен» не просила своего гонщика Оскара Пиастри беречь планку от износа в конце гонки, в то время как Ландо Норрис в концовке гонки занимался именно этим. Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, в концовке гонки Норрису было сказано следить за уровнем топлива и сбрасывать газ на длинной прямой. Однако эти сообщения на самом деле не имели отношения к экономии топлива и были вызваны именно переживаниями капитанского мотика команды за износ планки.

При этом Оскар Пиастри таких сообщений в концовке гонки не получал.

Напомним, по итогам заезда оба пилота «Макларена» были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки скольжения.