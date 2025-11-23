Скидки
«Что случилось со стратегией?» Хэмилтон остался недоволен проигрышу Антонелли

«Что случилось со стратегией?» Хэмилтон остался недоволен проигрышу Антонелли
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался недоволен стратегическим подходом команды после финиша Гран-при Лас-Вегаса. В частности, Хэмилтон остался удивлён тем, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал далеко впереди, несмотря на то что оба они стартовали из хвоста пелотона.

Рикардо Адами: Мы на десятом месте.

Льюис Хэмилтон: Что случилось со стратегией? Как я оказался на 10-м месте? В какой-то момент мне показалось, что мы хорошо выглядим.

РА: Да, нам нужно изучить второй отрезок, баланс и машину. Мы проверим.

ЛХ: Как «Мерседесу», который был позади меня, удалось финишировать выше?

РА: Ранний пит-стоп на третьем круге, переход на «хард» до конца. «Хард» оказался лучшим вариантом.

Напомним, Хэмилтон пришёл к финишу десятым, Антонелли финишировал третьим.

