«Что случилось со стратегией?» Хэмилтон остался недоволен проигрышу Антонелли

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался недоволен стратегическим подходом команды после финиша Гран-при Лас-Вегаса. В частности, Хэмилтон остался удивлён тем, что пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал далеко впереди, несмотря на то что оба они стартовали из хвоста пелотона.

Рикардо Адами: Мы на десятом месте.

Льюис Хэмилтон: Что случилось со стратегией? Как я оказался на 10-м месте? В какой-то момент мне показалось, что мы хорошо выглядим.

РА: Да, нам нужно изучить второй отрезок, баланс и машину. Мы проверим.

ЛХ: Как «Мерседесу», который был позади меня, удалось финишировать выше?

РА: Ранний пит-стоп на третьем круге, переход на «хард» до конца. «Хард» оказался лучшим вариантом.

Напомним, Хэмилтон пришёл к финишу десятым, Антонелли финишировал третьим.