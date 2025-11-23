Стало известно, почему в «Макларене» могли не просить Пиастри беречь планку

Причиной, по которой команда Формулы-1 «Макларен» не давала указаний австралийскому гонщику Оскару Пиастри беречь планку скольжения заключалась в том, что в команде не было больших переживаний по поводу её повышенного износа. Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, в команде были уверены, что ситуация у Пиастри намного лучше, чем у Ландо Норриса, поскольку он активно использовал DRS в гонке, а это уменьшает нагрузку на планку.

Кроме того, Пиастри не обладал таким преимуществом над преследователями, как Норрис, поэтому в команде не стали просить его сбавлять скорость на прямых.

Напомним, по итогам гонки оба пилота «Макларена» были дисквалифицированы.