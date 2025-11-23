«Ошибка из серии «недолить топлива». Алёшин — о дисквалификации пилотов «Макларена»

Российский экс-пилот IndyCar Михаил Алёшин прокомментировал дисквалификацию пилотов «Макларена» по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса за повышенный износ планки скольжения.

«Ну это, конечно, total fail. С учётом наличия датчиков высоты, да и общего уровня технологий в современной Формуле-1, такие просчёты команды и инженерного состава выглядят абсолютно недопустимыми. Ну, чтобы было понятно, это ошибка из серии «недолить топлива».

Но зато, судя по всему, ранее я оказался неправ, нас действительно ждёт серьёзная интрига в плане личного зачёта чемпионата», — написал Михаил Алёшин в своём телеграм-канале.