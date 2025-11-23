Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: не уверен по поводу стратегии «Феррари» в Лас-Вегасе

Леклер: не уверен по поводу стратегии «Феррари» в Лас-Вегасе
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал шестой результат по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса. После дисквалификации «Макларенов» монегаск поднялся на четвёртое место.

«Не уверен по поводу стратегии. У меня было ощущение, мы сделали что-то неправильно. Думаю, Оскар был позади, но у него получился андеркат. Другие машины тоже — например, Антонелли. Обидно, мы потеряли возможность сделать что-то особенное. Чувствовал, что у нас есть темп, но, к сожалению, передо мной был Оскар, который получал крыло от Кими, а при высокой прижимной силе обгонять на первом отрезке было почти невозможно. Пришлось рисковать.

На втором же отрезке обогнать Оскара было уже нереально, он был слишком быстр. Немного жаль этот второй отрезок. Я расстроен. Шестое место — не то, чего мне хотелось бы получить. Квалификация в дождь была очень сложной. Нам нужно серьёзно поработать над скоростью на мокрой трассе – слишком часто мы оказываемся в положении догоняющих и теряем очки», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Материалы по теме
Шок-дисквалификация обостряет интригу в Формуле-1. Итоги Гран-при Лас-Вегаса
Шок-дисквалификация обостряет интригу в Формуле-1. Итоги Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android