Леклер: не уверен по поводу стратегии «Феррари» в Лас-Вегасе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал шестой результат по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса. После дисквалификации «Макларенов» монегаск поднялся на четвёртое место.

«Не уверен по поводу стратегии. У меня было ощущение, мы сделали что-то неправильно. Думаю, Оскар был позади, но у него получился андеркат. Другие машины тоже — например, Антонелли. Обидно, мы потеряли возможность сделать что-то особенное. Чувствовал, что у нас есть темп, но, к сожалению, передо мной был Оскар, который получал крыло от Кими, а при высокой прижимной силе обгонять на первом отрезке было почти невозможно. Пришлось рисковать.

На втором же отрезке обогнать Оскара было уже нереально, он был слишком быстр. Немного жаль этот второй отрезок. Я расстроен. Шестое место — не то, чего мне хотелось бы получить. Квалификация в дождь была очень сложной. Нам нужно серьёзно поработать над скоростью на мокрой трассе – слишком часто мы оказываемся в положении догоняющих и теряем очки», — приводит слова Леклера Sky Sports.