Баттон: впервые возникает ощущение, что Хэмилтон чувствует себя подавленно

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в «Феррари».

«С учётом всех обстоятельств Хэмилтон неплохо проявил себя в этом году. Да, конечно, для пилота его уровня сезон получился очень тяжёлым. Однако Льюис держится довольно неплохо. Сейчас у меня впервые возникает ощущение, что Хэмилтон чувствует себя подавленно. И подобные вещи действительно могут морально влиять на пилота.

Но в последнее время есть ощущение, что дела у Хэмилтона пошли на лад. А неудачный этап в Лас-Вегасе – разовое событие. Надеюсь, что так и будет. Ведь Льюис всегда отличался тем, что умел хорошо отыгрываться после неудач. Уже по окончании уикенда эти неудачи перестанут на него давить. Однако сейчас он действительно переживает сложный момент в карьере», — приводит слова Баттона Sky Sports.

