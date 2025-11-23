Скидки
«И на эту ерунду они тратят деньги!» Колапинто раскритиковал фейерверки после финиша

«И на эту ерунду они тратят деньги!» Колапинто раскритиковал фейерверки после финиша
Комментарии

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто негативно высказался о фейерверках, которые Формула-1 запустила после финиша Гран-при Лас-Вегаса.

«Чёрт возьми, я вас не слышу! Сейчас 10 часов вечера, чёрт. Им что, кажется, что сейчас Рождество? Или что? Вы знаете, сколько это стоит? Что за чертовщина? И на эту ерунду они тратят деньги!» — приводит слова Колапинто Motorsport.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым после дисквалификации «Макларенов» стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли. Колапинто по итогам гонки занял последнее место.

