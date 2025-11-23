«И на эту ерунду они тратят деньги!» Колапинто раскритиковал фейерверки после финиша

Аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто негативно высказался о фейерверках, которые Формула-1 запустила после финиша Гран-при Лас-Вегаса.

«Чёрт возьми, я вас не слышу! Сейчас 10 часов вечера, чёрт. Им что, кажется, что сейчас Рождество? Или что? Вы знаете, сколько это стоит? Что за чертовщина? И на эту ерунду они тратят деньги!» — приводит слова Колапинто Motorsport.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым после дисквалификации «Макларенов» стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли. Колапинто по итогам гонки занял последнее место.