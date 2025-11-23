Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: в этом году у нас более стабильный болид

Расселл: в этом году у нас более стабильный болид
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о машине команды 2025 года.

«В этом году у нас более стабильный болид. В прошлом сезоне наша машина была либо исключительно сильной, либо исключительно слабой. Вот почему мы очень редко показывали отличные результаты. В этом же году задача — заработать как можно больше очков. Болид предоставил нам намного больше возможностей, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Расселла Motorsport.

Напомним, победу по итогам последней гонки одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым после дисквалификации «Макларенов» стал Расселл, третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли.

Материалы по теме
Расселл рассказал о проблемах, помешавших финишировать выше третьего места
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android