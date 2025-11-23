Расселл: в этом году у нас более стабильный болид

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о машине команды 2025 года.

«В этом году у нас более стабильный болид. В прошлом сезоне наша машина была либо исключительно сильной, либо исключительно слабой. Вот почему мы очень редко показывали отличные результаты. В этом же году задача — заработать как можно больше очков. Болид предоставил нам намного больше возможностей, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Расселла Motorsport.

Напомним, победу по итогам последней гонки одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым после дисквалификации «Макларенов» стал Расселл, третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли.