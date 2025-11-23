Цунода: такое чувство, что всё работало против меня

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о результатах Гран-при Лас-Вегаса, в котором он стал 12-м.

«Машина безопасности появилась сразу после моего пит-стопа, это был не лучший для меня момент. Наша попытка была испорчена сейфти-каром, к нас подъехало сразу несколько машин, стратегия потеряла смысл. У меня такое чувство, что всё работало против меня. Удача и прочее. Мне действительно не везло в этот уикенд.

Жаль, что я так и не смог показать темп, который у меня был до квалификации. Всё было зря. Мы внесли изменения в настройки, но не знаю, в верном ли направлении мы двигались. Честно говоря, я так не думаю. Но, по крайней мере, поменяли двигатель, так что можно настраиваться на следующий Гран-при», – приводит слова Цуноды PlanetF1.