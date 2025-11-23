«Неприемлемо». Бывший гоночный директор Ф-1 раскритиковал ФИА из-за маршалов на трассе

Бывший гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих раскритиковал ФИА после ситуации с маршалами на первых кругах Гран-при Лас-Вегаса.

«Этого не должно происходить. Такая ситуация абсолютно неприемлема. Конечно, всегда есть схема действий, особенно в первом повороте на старте гонки, когда маршалы готовы, потому что это наиболее контролируемый момент для того, чтобы убрать обломки, как только последняя машина пройдёт поворот.

Но если процесс затянут настолько, что машины уже возвращаются на быстром круге, одного двойного жёлтого уже недостаточно. Это просто неправильно, и я не понимаю, почему подобное происходит уже во второй раз в этом году. Самый простой способ реагировать – даже если видно, что ситуация требует другого вмешательства, – это включить режим жёлтых флагов на всей трассе. Это можно сделать за секунду. Это было бы самым простым решением. Как мне кажется, мы не должны подобного видеть», — приводит слова Виттиха Crash.