Бортолето прокомментировал аварию со Строллом на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето высказался о своей аварии с Лэнсом Строллом из «Астон Мартин» на первом круге Гран-при Лас-Вегаса.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед Строллом. Это была моя вина, я хорошо стартовал и пытался обогнать по внутренней траектории, но ошибся на несколько метров в выборе точки торможения, а затем уже было слишком поздно, просто не смог нормально сбросить скорость. Моя машина проехала слишком далеко по прямой, я не мог вписаться в поворот, поэтому всё закончилось контактом с машиной Стролла. Жаль, что получилось так. До квалификации уикенд складывался неплохо. Но допустил ошибку и сошёл.

В оставшихся гонках мне нужно постараться всё собрать воедино, ведь если мне и там не удастся добраться до финиша, я не смогу получить опыт работы на этих трассах, который мне так нужен. Сегодняшняя авария станет мне уроком. Постараюсь правильно настроиться к следующему уикенду, чтобы вернуться на тот уровень результатов, на котором я был ещё недавно», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.