Хюлькенберг остался доволен Гран-при Лас-Вегаса

Хюлькенберг остался доволен Гран-при Лас-Вегаса
Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Лас-Вегаса, который он изначально закончил на девятой позиции, однако впоследствии поднялся на седьмую после дисквалификации пилотов «Макларена».

«Сегодня заработали ещё пару очков, думаю, можем быть удовлетворены таким результатом. Думаю, это максимум, на который могли сегодня рассчитывать. Все, кто финишировал впереди нас, впереди и стартовали. Они были способны показать более высокий темп, так что мы сделали всё правильно и смогли забрать девятое место.

Удалось эффективно реализовать тактику одной остановки, деградация шин была умеренной, а команда отлично сделала свою работу. Первый отрезок на жёстких шинах провели уверенно, хотя пришлось приложить определённые усилия на первых кругах, когда на трассе шла плотная борьба, однако у нас всё получилось. Смогли заработать важные очки, а нам есть за что бороться, потому что борьба в Кубке конструкторов достаточно острая», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

