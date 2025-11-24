Бортолето лично подошёл к Строллу, чтобы извиниться за аварию. Видео

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето лично подошёл к канадскому гонщику «Астон Мартин» Лэнсу Строллу, чтобы извиниться за аварию на старте Гран-при Лас-Вегаса. Видео было опубликовано в социальных сетях «Астон Мартин».

Напомним, после этой аварии оба пилота были вынуждены сойти с дистанции.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Вторым после дисквалификации «Макларенов» стал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим — его напарник Андреа Кими Антонелли.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы за чрезмерный износ планки.