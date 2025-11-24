Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон ответил, кого Норрис видит главным конкурентом за титул — Пиастри или Ферстаппена

Баттон ответил, кого Норрис видит главным конкурентом за титул — Пиастри или Ферстаппена
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о борьбе за титул, которая ведётся в Формуле-1 в настоящий момент. Напомним, победу на недавнем Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы после того, как их болиды не прошли технический осмотр. Изначально Норрис финишировал вторым, а Пиастри — четвёртым.

«Всё ещё очень и очень сложно, но если Макс продолжит выступать так же, то у него будут все шансы. Полагаю, Ландо, думая о борьбе за титул, чувствует себя довольно спокойно, но сейчас он скорее смотрит на Макса, а не на Оскара как на своего главного соперника», — приводит слова Баттона F1oversteer со ссылкой на Sky Sport.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android