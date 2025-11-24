Баттон ответил, кого Норрис видит главным конкурентом за титул — Пиастри или Ферстаппена

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о борьбе за титул, которая ведётся в Формуле-1 в настоящий момент. Напомним, победу на недавнем Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы после того, как их болиды не прошли технический осмотр. Изначально Норрис финишировал вторым, а Пиастри — четвёртым.

«Всё ещё очень и очень сложно, но если Макс продолжит выступать так же, то у него будут все шансы. Полагаю, Ландо, думая о борьбе за титул, чувствует себя довольно спокойно, но сейчас он скорее смотрит на Макса, а не на Оскара как на своего главного соперника», — приводит слова Баттона F1oversteer со ссылкой на Sky Sport.

Главные новости дня: