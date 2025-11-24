Хэмилтон ответил на вопрос, что мешает выжимать максимум из болида «Феррари»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о недавнем Гран-при Лас-Вегаса. Британец финишировал десятым, но после дисквалификации обоих гонщиков «Макларена», Оскара Пиастри и Ландо Норриса, стал восьмым.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«Что мешает выжать максимум из автомобиля? После старта я боролся с балансом. Мне было очень тяжело из-за наших тормозов — блокировались передние колёса, блокировались задние и не было никакой середины, никакого промежуточного состояния.
Я догонял Хюлькенберга, но у меня был самый медленный темп. Затем я получил повреждения после контакта с Албоном, и после этого всё изменилось», — приводит слова Хэмилтона F1technical.
Материалы по теме
Комментарии
