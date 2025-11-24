Скидки
Авто Новости

Хэмилтон ответил на вопрос, что мешает выжимать максимум из болида «Феррари»

Хэмилтон ответил на вопрос, что мешает выжимать максимум из болида «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о недавнем Гран-при Лас-Вегаса. Британец финишировал десятым, но после дисквалификации обоих гонщиков «Макларена», Оскара Пиастри и Ландо Норриса, стал восьмым.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Что мешает выжать максимум из автомобиля? После старта я боролся с балансом. Мне было очень тяжело из-за наших тормозов — блокировались передние колёса, блокировались задние и не было никакой середины, никакого промежуточного состояния.

Я догонял Хюлькенберга, но у меня был самый медленный темп. Затем я получил повреждения после контакта с Албоном, и после этого всё изменилось», — приводит слова Хэмилтона F1technical.

