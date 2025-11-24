Хэмилтон ответил на вопрос, что мешает выжимать максимум из болида «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о недавнем Гран-при Лас-Вегаса. Британец финишировал десятым, но после дисквалификации обоих гонщиков «Макларена», Оскара Пиастри и Ландо Норриса, стал восьмым.

«Что мешает выжать максимум из автомобиля? После старта я боролся с балансом. Мне было очень тяжело из-за наших тормозов — блокировались передние колёса, блокировались задние и не было никакой середины, никакого промежуточного состояния.

Я догонял Хюлькенберга, но у меня был самый медленный темп. Затем я получил повреждения после контакта с Албоном, и после этого всё изменилось», — приводит слова Хэмилтона F1technical.

