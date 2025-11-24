Скидки
Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги выступления итальянской команды на минувшем Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, монегаск Шарль Леклер стал четвёртым, британец Льюис Хэмилтон – восьмым.

«Льюис отлично стартовал с 20-го места, успешно отыгравшись. Это правда, никто в действительности не понимал, чего ожидать от шин. Мы были удивлены, когда увидели, что Антонелли проехал на «харде» 48 кругов, тогда как у других машин возникли трудности.

У нас был хороший темп, но Шарлю было очень тяжело обгонять. Он и вправду атаковал «как зверь», что он и сказал по радио. У него получалось обгонять, когда у остальных начались проблемы с шинами, но потом стало тяжело», — приводит слова Вассёра F1Technical.

Комментарии
