Стролл рассказал, как военные помогли ему вернуться в паддок после схода на ГП Лас-Вегаса
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, почему после схода из-за инцидента с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер») на старте гонки большую часть Гран-при Лас-Вегаса провёл на обочине.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«Дороги были закрыты, поэтому я пытался пробраться обратно. В итоге я сел на гольф-кар. Также там была какая-то военная группа, которая меня сопроводила. Это заняло около 40 кругов, но в итоге я вернулся в паддок, и мне не пришлось оставаться на трассе на ночь», – приводит слова Стролла издание Racingnews365.
Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
