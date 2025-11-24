Стролл рассказал, как военные помогли ему вернуться в паддок после схода на ГП Лас-Вегаса

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, почему после схода из-за инцидента с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер») на старте гонки большую часть Гран-при Лас-Вегаса провёл на обочине.

«Дороги были закрыты, поэтому я пытался пробраться обратно. В итоге я сел на гольф-кар. Также там была какая-то военная группа, которая меня сопроводила. Это заняло около 40 кругов, но в итоге я вернулся в паддок, и мне не пришлось оставаться на трассе на ночь», – приводит слова Стролла издание Racingnews365.

Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Главные спортивные новости дня: