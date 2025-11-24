Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл рассказал, как военные помогли ему вернуться в паддок после схода на ГП Лас-Вегаса

Стролл рассказал, как военные помогли ему вернуться в паддок после схода на ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, почему после схода из-за инцидента с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер») на старте гонки большую часть Гран-при Лас-Вегаса провёл на обочине.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

«Дороги были закрыты, поэтому я пытался пробраться обратно. В итоге я сел на гольф-кар. Также там была какая-то военная группа, которая меня сопроводила. Это заняло около 40 кругов, но в итоге я вернулся в паддок, и мне не пришлось оставаться на трассе на ночь», – приводит слова Стролла издание Racingnews365.

Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Материалы по теме
Стролл ответил, злится ли на Бортолето за столкновение на старте Гран-при Лас-Вегаса

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android