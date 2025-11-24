Скидки
Ферстаппен — о доминировании «Ред Булл» в 2023-м: победы были как проставление галочек

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о спаде команды за последние два сезона.

«Победы не даются так легко, как в 2023-м. Тогда это было как проставление галочек. Теперь это не так, мы прошли через очень тяжёлый период в этом году. Нынешний сезон был раздражающим на каких-то этапах. Очевидно, никто не остался довольным. И да, тот факт, что у нас получился такой конец сезона, — это просто потрясающе. Этим нужно наслаждаться, это большая мотивация для каждого», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

