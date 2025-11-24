Кравиц: вопрос остаётся открытым — почему «Ред Булл» не настроит машину под стиль Цуноды

Британский журналист Sky Sports Тед Кравиц высказал мнение, что проблемы японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды частично связаны с недоработками команды. В качестве примера Кравиц назвал Лиама Лоусона, который также испытывал трудности в «Ред Булл».

«Вопрос остаётся открытым: почему «Ред Булл» не может настроить машину под его стиль, чтобы он мог приблизиться к Максу Ферстаппену? Мы знаем, что это не только дело пилота, потому что Лиам в «Рейсинг Буллз» сохранил свою скорость. Если бы Юки снова оказался в Рейсинг Буллз», думаю, он бы стабильно набирал очки. Череда неудач Цуноды не только его вина», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

