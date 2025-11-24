Скидки
Хилл поднял вопрос, исключает ли назначение Хорнера переход Ферстаппена в «Астон Мартин»

Чемпион Формулы 1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о недавних слухах, согласно которым бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер является одним из претендентов на место Энди Кауэлла в «Астон Мартин». Ранее сообщалось, что Кауэлл может быть уволен с поста руководителя британской команды.

«Исключает ли это возможность перехода Макса в «Астон Мартин»? Или это всё просто интриги?» — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Ранее в британской прессе предполагалось, что увольнение Энди может быть связано с растущей ролью именитого конструктора Эдриана Ньюи и разногласиями между ними.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

