Йос Ферстаппен прокомментировал дисквалификацию Норриса и Пиастри в Лас-Вегасе

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена, прокомментировал дисквалификацию гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, Норрис и Пиастри были дисквалифицированы за избыточный износ планки скольжения, выявленного в ходе проверки.

«Макларен» допустил большую ошибку, грубая оплошность. Зачем так сильно выжимать максимум? Возможно, это и вправду была ошибка, а может, машина просто не так хороша и им пришлось пойти на это», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

Лидеры сезона Ландо Норрис и Оскар Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Лас-Вегаса

