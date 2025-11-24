Отец Ферстаппена: один «Макларен» скользит в поворотах, другой — нет. Это вызывает вопросы

Отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен поделился ожиданиями от заключительных этапов Формулы-1. По его словам, давление на «Макларен» будет максимальным и это почувствуют их гонщики.

«Да, если Макс выиграет оставшиеся гонки, а Норрис будет каждый раз вторым, Ландо станет чемпионом. Но есть и Оскар Пиастри, который пока недоволен. На трассе заметна разница между двумя «Макларенами»: один скользит в поворотах, другой — нет, и это вызывает вопросы. В любом случае сезон обещает быть крайне напряжённым, а для Макса важно, чтобы всё складывалось правильно. Пока ему нечего терять и он сможет атаковать на полную — так он и поступит», — приводит слова Ферстаппена-старшего Formule1.

Напомним, заключительными этапами этого сезона Формулы-1 станут Гран-при Катара и Абу-Даби.

