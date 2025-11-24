Скидки
Стала известна позиция Ньюи по возможному переходу Хорнера в «Астон Мартин» — ESPN

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи будет готов работать с Кристианом Хорнером в команде, несмотря на слухи о разногласиях между ними. Об этом информирует ESPN. Ранее сообщалось, что Хорнер может перейти в «Астон Мартин» на место Энди Кауэлла – руководителя гоночного коллектива.

Напомним, об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива станет Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз». Ньюи перешёл в «Астон Мартин» после ухода из «Ред Булл».

Ранее чемпион Формулы 1 1996 года Деймон Хилл поднял вопрос, исключает ли назначение Хорнера переход Макса Ферстаппена в «Астон Мартин».

