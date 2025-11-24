Марко — о Гран-при Лас-Вегаса: самым забавным была команда «Макларена» «Атакуй Макса»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о радиопереговорах «Макларена» во время Гран-при Лас-Вегаса, когда пилоту Ландо Норрису передали команду атаковать лидировавшего Макса Ферстаппена. По словам Марко, австрийская команда держала ситуацию под контролем.

«Конечно, мы знали о состоянии шин у соперников, и самым забавным была команда «Макларена» «Атакуй Макса, обгони его». И тогда Макс стал показывать один лучший круг за другим, просто чтобы всё прояснить. Но сделал он это легко и уверенно — у нас вообще не было проблем», — приводит слова Марко Motorsport.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии: