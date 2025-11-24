Марко — о Гран-при Лас-Вегаса: самым забавным была команда «Макларена» «Атакуй Макса»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о радиопереговорах «Макларена» во время Гран-при Лас-Вегаса, когда пилоту Ландо Норрису передали команду атаковать лидировавшего Макса Ферстаппена. По словам Марко, австрийская команда держала ситуацию под контролем.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488
«Конечно, мы знали о состоянии шин у соперников, и самым забавным была команда «Макларена» «Атакуй Макса, обгони его». И тогда Макс стал показывать один лучший круг за другим, просто чтобы всё прояснить. Но сделал он это легко и уверенно — у нас вообще не было проблем», — приводит слова Марко Motorsport.
Материалы по теме
Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:
