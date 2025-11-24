Россияне выиграли Кубок мира по бахам

В воскресенье, 23 ноября, в Объединённых Арабских Эмиратах завершилась Dubai International Baja, что стало итогом сезона Кубка мира ФИА по бахам. Россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов, выступавшие при поддержке команды Nasser Racing Team, одержали победу в категории легковесных прототипов Challenger и завоевали бронзу в абсолютном зачёте серии. Алексей Шмотьев и Ярослав Фёдоров также успешно завершили сезон, став бронзовыми призёрами в Challenger.

Маршрут гонки включал открытые пески, дюны и гравийные участки, создавая непростые испытания для экипажей. Отметим, что на первом этапе Ременник допустил небольшую ошибку и перевернул машину, потеряв более часа, но благодаря поддержке соперников смог продолжить гонку. На втором этапе у уральцев возникли технические проблемы с вентилятором радиатора и перегревом двигателя.

Для Шмотьева это был не первый опыт международных стартов, а для Фёдорова — дебют в новой дисциплине после многих лет работы в мировом ралли.

Материалы по теме Фото Российский силач Денис Вовк провёл тренировку в спортивном центре «КАМАЗ-мастер»

Болид Ф-1 сразился с дрифт-каром, пикапом и авто ралли-кросса: