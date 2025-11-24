Скидки
«Я удивлён». Албон раскритиковал свой штраф за контакт с Хэмилтоном в Лас-Вегасе

«Я удивлён». Албон раскритиковал свой штраф за контакт с Хэмилтоном в Лас-Вегасе
Комментарии

Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон прокомментировал столкновение с соотечественником Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Албон получил пятисекундный штраф за инцидент.

«Льюис ошибся, и я пошёл на обгон. Честно, с моей стороны могла быть небольшая неточность, но, как по мне, она и вправду была незначительной.

Я удивлён, что получил штраф, особенно учитывая, что это не доставило ему проблем. Не считаю, что наказание должно было быть таким жёстким», — приводит слова Албона пресс-служба Формулы-1.

Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

