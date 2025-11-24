Скидки
Антонелли — о прорыве в Лас-Вегасе: разговаривал с шинами 20 кругов, просил продержаться

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в гонке Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, итальянец стартовал 17-м и финишировал пятым, поднявшись на подиум после дисквалификации пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Я… Разговаривал с шинами последние 20 кругов, просил их продержаться до финиша. Меня немного беспокоило гранулирование, появившееся в середине гонки, но как только выехал на чистый воздух, всё стало нормально. Хочу поблагодарить команду, которая дала несколько точных советов касательно шин. Я сохранил темп. И очень рад», — приводит слова Антонелли Motorsport.

