Мик Шумахер выступит в IndyCar в 2026 году

Гоночная Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) объявила о сотрудничестве с бывшим пилотом Формулы-1 немцем Миком Шумахером, который представит её в американской серии IndyCar в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба коллектива. Шумахер будет выступать под 47-м номером.

Отметим, анонс был удалён с сайта из-за ошибочной публикации на день раньше.

«Рад подтвердить, что буду выступать в серии IndyCar в следующем году за Rahal Letterman Lanigan Racing на протяжении всего сезона. Опыт в Формуле-1 и гонках на выносливость дали мне знания, которые, уверен, помогут нашему сотрудничеству. RLL отлично подготовили меня на тестах, мы сможем многого добиться вместе», — прокомментировал новость Шумахер

