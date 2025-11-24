Скидки
Леклер близок к решению перейти в «Астон Мартин» из «Феррари» в 2027-м — источник

Аудио-версия:
Пилот «Феррари» Шарль Леклер близок к решению уйти из состава итальянского коллектива уже после сезона-2026. Об этом рассказал журналист Джорджо Терруцци. По его данным, в случае ухода из «Скудерии» монегаск заключит соглашение с «Астон Мартин». Ранее эксперт Лео Туррини сообщил, что британцы неоднократно связывались с менеджером Шарля Николя Тодтом.

«Леклер будет ждать «Феррари» первые три—четыре гонки сезона-2026: если результаты вновь окажутся разочаровывающими, с 2027 года он станет пилотом «Астон Мартин», — приводит слова Терруцци Leggo.it со ссылкой на его выступление на канале Terruzzi Racconta в YouTube.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов с 226 очками в активе. Лидером является Ландо Норрис из «Макларена» (390 баллов).

Хилл поднял вопрос, исключает ли назначение Хорнера переход Ферстаппена в «Астон Мартин»

Леклер и Джовинацци протестировали новый суперкар Ferrari:

