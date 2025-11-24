В ФИА ответили на критику в адрес действий маршалов во время гонки Ф-1 в Лас-Вегасе

Международная автомобильная федерация (ФИА) высказала своё удовлетворение работой маршалов Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса после критики бывшего гоночного директора Нильса Виттиха ФИА вслед за появлением маршалов на первых кругах гонки.

«ФИА рассматривает ситуацию в Лас-Вегасе и в Мексике совершенно по-разному. В случае с первым поворотом в Лас-Вегасе руководству гонки было удобно отправлять маршалов под двойными жёлтыми флагами, потому что мусор, который нужно было собрать, был на удалении от гоночной трассы в зоне окончания поворота — на той же стороне трассы, что и маршальский пост, от этого им не нужно было пересекать трассу.

Поскольку последний поворот представляет собой слепой вираж, который пилоты проходят на полной скорости, зона действия двойных жёлтых флагов была продлена до входа в поворот, чтобы обеспечить заблаговременное снижение скорости гонщиками. И хотя маршалы ещё возвращались на свои позиции, когда группа машин снова приближалась к месту инцидента, перспектива с бортовой камеры Ферстаппена удовлетворила ФИА при последующем разборе, в итоге они сочли, что приняли правильное решение.

Виртуальный автомобиль безопасности был введён кругом позже из-за обломков на внешней стороне второго поворота, вызванных тем же стартовым столкновением. В этом случае гоночная дирекция сочла, что двойных жёлтых флагов уже недостаточно, потому что фрагмент переднего крыла находился близко к гоночной траектории и действительно требовал выхода маршалов через трассу. Обоснование ФИА всё же не полностью объясняет, почему маршалы так долго убирали обломки в первом повороте, не стоило ли дирекции проявить большую осторожность и перевести режим двойных жёлтых флагов в виртуальный автомобиль безопасности, когда стало ясно, что маршалы не успевают вернуться за ограждения так быстро, как предполагалось», — говорится в статье Motorsport.