Алонсо: следующие два Гран-при будут праздничными — мы больше не будем управлять AMR25

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что заключительные этапы сезона-2025 в Формуле-1 станут праздничными, поскольку команда завершает работу с неудачной моделью AMR25. Испанец откровенно выразил разочарование текущим автомобилем.

«Следующие два Гран-при будут праздничными, вот как я на это смотрю. Катар со спринтом, где у нас будет не так много времени, Абу-Даби, который обычно становится прощанием для всех перед небольшим перерывом. Поэтому рассматриваю их как две праздничные гонки, тем более мы больше не будем управлять этой машиной. Так что это должен быть праздник именно по этой причине», — приводит слова Алонсо Formula Passion.

«Астон Мартин» переживает сложный сезон, опустившись на восьмое место в Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса. Команда уже активно готовится к 2026 году, когда в силу вступят новые технические регламенты и начнётся партнёрство с «Хондой».