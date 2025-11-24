Скидки
В Genesis представили концепт своего первого спортивного автомобиля — Magma GT Concept

В Genesis представили концепт своего первого спортивного автомобиля — Magma GT Concept
Genesis Magma GT Concept
Компания Genesis Motor, входящая в концерн Hyundai Motor Company, представила концепт нового спорткара — Magma GT Concept. Сообщается, что этот автомобиль определит вектор дальнейшего развития бренда в области высокопроизводительных машин.

«Magma GT Concept представляет собой наше видение мощного автомобиля и символизирует нашу приверженность автоспорту. Эту машину отличает не чистая агрессия и скорость, а баланс, — сообщил президент Genesis Люк Донкервольке. — Этот автомобиль обеспечивает инстинктивную связь с водителем и тщательно настроен таким образом, чтобы каждый компонент служил одной цели — высокой производительности без усилий. Magma GT Concept не заставляет водителя доказывать своё мастерство, он его совершенствует. Это не просто более быстрый Genesis, а самое совершенное воплощение производительности бренда на данный момент».

Genesis Magma GT Concept

Genesis Magma GT Concept

Фото: Genesis

Технические подробности автомобиля не раскрываются, однако сообщается, что он обладает среднемоторной компоновкой и намекает на амбиции Genesis в гонках GT. По словам создателей, эта машина одновременно является манифестом дизайна бренда и ориентиром для будущих автомобилей Genesis.

Напомним, в 2026 году заводская команда Genesis Magma Racing дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) с гиперкаром GMR-001, представленным в апреле этого года. Кроме того, в 2024-м компания показала концепт Genesis X Gran Berlinetta, созданный на основе автомобиля для игры Gran Turismo. В феврале эту машину протестировал шестикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Жаки Икс.

