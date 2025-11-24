Егор Оруджев отреагировал на дисквалификацию двух гонщиков «Макларена»

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал дисквалификацию пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на прошедшем Гран-при Лас-Вегаса.

«Не рассчитали, бывает. Глупо, но это не первый и не последний раз, когда такое случается. Так же, как и недовес, и недостаточное количество топливо для взятия пробы. Простой просчёт. Попытка оправдать форс-мажором? Попытка не пытка. Если бы прокатило, оказались бы в отличной ситуации. Почему не попробовать? Лучше так, чем просто: «А, ну да, износилась, снимайте нас», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, пилоты были дисквалифицированы, поскольку контрольная планка днища у обоих болидов была изношена больше допустимых пределов.