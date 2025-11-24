Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» отменила разработку F44, которую хотел сделать Льюис Хэмилтон — Терруцци

«Феррари» отменила разработку F44, которую хотел сделать Льюис Хэмилтон — Терруцци
Комментарии

Руководство «Феррари» приняло решение отменить разработку спорткара F44, который хотел создать 40-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, о чём сообщил итальянский журналист Джорджо Терруцци на своём YouTube-канале.

Автомобиль должен был быть спроектирован на базе легендарного Ferrari F40 и получит название F44 — в честь номера, под которым Хэмилтон выступает в чемпионате мира.

Льюис перешёл в «Феррари» в 2025 году после завоевания шести чемпионских титулов в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне Хэмилтон одержал только одну победу в спринте в Шанхае, ни разу не финишировав на подиуме в основных гонках.

Материалы по теме
«Худший сезон за всё время». Хэмилтон эмоционально высказался о 10-м месте в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android