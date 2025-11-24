«Феррари» отменила разработку F44, которую хотел сделать Льюис Хэмилтон — Терруцци

Руководство «Феррари» приняло решение отменить разработку спорткара F44, который хотел создать 40-летний гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, о чём сообщил итальянский журналист Джорджо Терруцци на своём YouTube-канале.

Автомобиль должен был быть спроектирован на базе легендарного Ferrari F40 и получит название F44 — в честь номера, под которым Хэмилтон выступает в чемпионате мира.

Льюис перешёл в «Феррари» в 2025 году после завоевания шести чемпионских титулов в составе «Мерседеса». В нынешнем сезоне Хэмилтон одержал только одну победу в спринте в Шанхае, ни разу не финишировав на подиуме в основных гонках.