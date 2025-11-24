Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о Норрисе: попытался быть агрессивным и сразу самоустранился

Оруджев — о Норрисе: попытался быть агрессивным и сразу самоустранился
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал стартовый эпизод Гран-при Лас-Вегаса с участием британского пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«По-моему, он первый раз попытался быть агрессивным, и сразу на старте сам самоустранился на пути Макса. Стартанул не очень, сразу это понял, сразу жёстко закрыл внутреннюю траекторию, как и требовала ситуация. Но пока смотрел в зеркала, наглухо пропустил точку торможения. Повезло, что по итогу потерял только два места», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Результаты обоих пилотов команды «Макларена» были аннулированы после гонки в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
«Поплывёт» ли Норрис после дисквалификации и что вызвало аварии на старте? Разбор Вегаса
Эксклюзив
«Поплывёт» ли Норрис после дисквалификации и что вызвало аварии на старте? Разбор Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android