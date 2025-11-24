Оруджев — о Норрисе: попытался быть агрессивным и сразу самоустранился

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал стартовый эпизод Гран-при Лас-Вегаса с участием британского пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«По-моему, он первый раз попытался быть агрессивным, и сразу на старте сам самоустранился на пути Макса. Стартанул не очень, сразу это понял, сразу жёстко закрыл внутреннюю траекторию, как и требовала ситуация. Но пока смотрел в зеркала, наглухо пропустил точку торможения. Повезло, что по итогу потерял только два места», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Результаты обоих пилотов команды «Макларена» были аннулированы после гонки в Лас-Вегасе.