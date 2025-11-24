Скидки
Егор Оруджев сравнил спад Оскара Пиастри с провалом чемпиона MotoGP

Постоянный эксперт «Чемпионата» и победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о спаде темпа австралийского гонщика Формулы-1 Оскара Пиастри, представляющего команду «Макларен», сравнив его с двукратным чемпионом MotoGP Франческо Баньяей («Дукати»).

«Не могу найти этому объяснения. Вот вообще. Когда был Зандворт, именно Оскар выглядел сильнейшим в момент схода Ландо. Кто бы мог подумать, что всё так обернется. Но ответа на этот вопрос у меня нет. Как и ни у кого, кроме самого Оскара. Мне напоминает Баньяю в MotoGP, только и близко не так печально», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После завоевания двух подряд титулов в 2022 и 2023 годах Баньяя сражался за чемпионство в сезоне-2024, а в 2025-м показал слабые результаты с постоянными сходами, упустив даже третье место в личном зачёте, пока его напарник Марк Маркес стал досрочным чемпионом.

