У Макса Ферстаппена больше побед в Формуле-1, чем у всех пилотов «Феррари» с 2005 года

Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», завоевал свою 69-ю победу в Формуле-1 по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
23 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:21:08.429
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+23.546
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+30.488

Примечательно, что все гонщики, выступающие за «Феррари», в сумме с начала сезона-2005 завоевали всего 66 побед. В сезоне-2005 легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер выиграл гонку в Индианаполисе, которая стала единственной победой для итальянцев в тот год.

Остальные 65 побед «Феррари», помимо Михаэля, принесли Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Хэмилтон, выступающий за «Феррари», за всю свою карьеру с 2007 года завоевал 105 побед, но они были добыты в «Макларене» и «Мерседесе».

