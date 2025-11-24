У Макса Ферстаппена больше побед в Формуле-1, чем у всех пилотов «Феррари» с 2005 года

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», завоевал свою 69-ю победу в Формуле-1 по итогам Гран-при Лас-Вегаса.

Примечательно, что все гонщики, выступающие за «Феррари», в сумме с начала сезона-2005 завоевали всего 66 побед. В сезоне-2005 легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер выиграл гонку в Индианаполисе, которая стала единственной победой для итальянцев в тот год.

Остальные 65 побед «Феррари», помимо Михаэля, принесли Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Хэмилтон, выступающий за «Феррари», за всю свою карьеру с 2007 года завоевал 105 побед, но они были добыты в «Макларене» и «Мерседесе».